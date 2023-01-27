دشن محافظ أضم عبد الله بن حسن الفيفي بحضور وكيل أمين جدة للبلديات محمد الزهراني مطل أضم السياحي الذي أنشأته بلدية المحافظة على مساحة ٢٢٤٠٠م٢ وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها ٦٠٠٠م٢، حيث يحتوي المشروع على ١٣ شاليه مطل ومتحف تراثي وشلالات ونوافير مائية ومدرجات خضراء ومسرح مساحته ٥٠٠م٢، كما يحتوي على ستة مواقع للأسر المنتجة وموقعين لألعاب الأطفال وموقعين استثماريين ومصلى رجال ونساء ودورات مياه ومواقف للسيارات.

وأعرب رئيس بلدية المحافظة المهندس عمر الزهراني عن شكره وتقديره لأمين جدة ولمحافظ أضم على الدعم الذي تجده المحافظة ومراكزها لتطوير الخدمات البلدية وشموليتها. وأضاف أنه انطلاقا من خطط البلدية في تحسين وتجويد خدماتها بما يتوافق رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة فقد عملت البلدية على إجراء مسوحات ميدانية للوصول إلى تلك المستهدفات وتوفير خدمات بلدية ذات جودة عالية. وأضاف الزهراني أن البلدية تخدم المحافظة وخمسة مراكز مرتبطة بكثافة سكانية تمثل شريحة الشباب النسبة الأكبر وهو ما يتطلب توفير متنزهات وأماكن ترفيه تستهدف هذه الفئة وتتناسب مع اهتماماتها، إضافة إلى موقع محافظة أضم الذي يمتاز بأجوائه الربيعية المعتدلة وتجعل من المحافظة مرتادا سياحيا.

وتم طرح ١٨ موقعا استثماريا خلال العام الماضي، وتعمل البلدية خلال 2023 على طرح 23 موقعا استثماريا لخلق مزيد من الفرص لخدمة المحافظة ومراكزها.