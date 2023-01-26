أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن توجيهات القيادة الحكيمة تقضي بإيجاد مشاريع تخدم المنطقة، موضحا أن هناك مشاريع قائمة ومستقبلية تقدر بـ 6 مليارات ريال في شتى المجالات الخدمية وللمناطق الجبلية نصيب كبير منها. وأضاف أن هناك مشاريع كبيرة مع الصين.

وشدد أمير جازان على التعاون في الدفاع عن أمن الوطن، مهيبا بالجميع في التصدي لضعاف النفوس وأن ننتبه إلى شبابنا، والدولة تخطط من أجل التنمية، والمواطن عليه دور في التعاون في كل المجالات. والحمد لله لدينا شباب مبدعون في العديد من التخصصات.

وكان الأمير محمد بن ناصر قد دشن مهرجان العسل الثامن في محافظة العيدابي وتجول في أركان المعرض المصاحب، وعقد لقاء مع الأهالي واستمع إلى مطالبهم ومن ضمنها إيجاد فروع للبنوك وأشعة مقطعية في مستشفى المحافظة. وشرف حفل الأهالي الذي أقيم بهذه المناسبة وتخلله العديد من اللوحات الفنية والشعبية.

حضر الحفل نائب أمير المنطقة وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية.