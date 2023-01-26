تكثف شرطة مدينة فيلادلفيا في ولاية بينسلفانيا الأمريكية، جهودها في البحث للعثور على امرأة ارتكبت جريمة قتل راح ضحيتها طالب مبتعث سعودي طعناً في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكشف وسائل إعلام أمريكية أن الطالب المغدور يدعى الوليد الغريبي (يبلغ من العمر 25 عاما)، ووفقا للشرطة، تم العثور على جثته يوم الاثنين 23 يناير الجاري، مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث في المبنى الذي يقطن فيه، في حين أن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز (19 عاما) من كولومبوس، جورجيا، وتواجه تهماً بالقتل ويتم البحث عنها حالياً.

وكشفت الشرطة أنها رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة الهاربة.

وقالت الشرطة إن المتهمة بالجريمة قد تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413، فيما لم تذكر دواعي الحادثة أو ما إذا كانت المشتبه بها على معرفة بالضحية، وطلبت كل من لديه معلومات إلى الاتصال بالشرطة.

وتفاعلا مع الحادثة، أفاد مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطالب المبتعث الوليد الغريبي تبقى له مدة شهرين للتخرج والعودة، وكان يتجهز لإنهاء رحلة الابتعاث، ورغب ببيع بعض الأثاث وعمد إلى عرض إعلانه على شبكة «فيسبوك»، وعند قدوم أشخاص لشراء الأثاث اعتدوا عليه بالطعن وسرقوا الأموال التي بحوزته.