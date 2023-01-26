عقد فريق عمل تخطيط وتنفيذ التمارين والتدريبات بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس، اجتماعه الرابع، بمشاركة ممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.وجرى خلال الاجتماع استكمال ما تمت مناقشته في الاجتماعات السابقة ومتابعة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على خطة التمارين العسكرية المشتركة، التي تسهم في رفع الكفاءة وزيادة التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.