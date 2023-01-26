أعلنت مجموعة لولو انطلاق مهرجان «بهجة الهند» احتفالاً بالعلاقات التجارية التي تربط المملكة العربية السعودية مع الهند. وتعد الأطباق الهندية الشهيرة جزءاً من الاحتفال الـ74 ليوم الجمهورية في الهند، والذي يصادف 26 يناير، حيث تم إطلاق هذا المهرجان في لولو هايبر ماركت الرياض فرع المربع أفينيو مول، بحضور ضيف المهرجان السفير الدكتور سهيل إعجاز خان، وسفير الهند لدى المملكة العربية السعودية، وكان في استقباله شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، ووفد من ممثلي الشركة.ويتوفر أكثر من 12700 منتج استهلاكي من الهند والعديد من منتجات الزينة لهذا المهرجان ستزين ممرات لولو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ومن المنتجات التي ستكون متواجدة في هذا المهرجان منتجات علامة لولو الخاصة والفواكه والخضروات الهندية والسلع المنزلية والملابس، علاوة على ذلك تسلط لولو الضوء على مجموعة كبيرة من الأطعمة الساخنة الطازجة التي يتم إعدادها في المتجر للترويج للمنتجات، كالبرياني والكاري وأطعمة الشوارع الشعبية والحلويات التقليدية والعديد من الأطباق التقليدية.وأشاد السفير الهندي الدكتور سهيل أجاز خان، بدور المجموعة وعمليات البيع بالتجزئة التابعة لها في الترويج للهند. وقال: «إن ترويج مجموعة لولو للروابط التجارية والثقافية بين الهند والسعودية جلب الفخر والشرف للهند وكذلك المملكة العربية السعودية، وأكد العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين». وأضاف: «في المملكة العربية السعودية تم إطلاق العديد من المشاريع التوسعية بعيدة المدى التي ستخلق فرص عمل للمواطنين الهنود والسعوديين على حد سواء. كل هذا يجعلها تلعب دوراً مهماً ورائداً في مستقبل السعودية المشرق».قامت لولو، التي تتمتع بشبكة هندية قوية من مراكز تجهيز الأغذية والخدمات اللوجستية لتصدير المنتجات السائبة إلى دول الشرق الأوسط، بنقل العديد من المنتجات الهندية الحصرية لمهرجان التسوق هذا الذي يعرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية ومجموعة المنتجات الزراعية الطازجة، كالفواكه والخضروات وكذلك اللحوم والمأكولات البحرية. ولاستكمال تجربة الثقافة الهندية، سيتم توفير الأزياء العصرية الراقية، إضافة إلى مجموعة منسقة من ملابس المصممين للمهرجانات وحفلات الزفاف.وفي حديثه في حفل الافتتاح، أضاف شهيم محمد: «تحتل مجموعة لولو العالمية مركز الصدارة في التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2022، قمنا بتصدير ما يساوي 185 مليون دولار كقيمة للمنتجات الهندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2022 استوردت شركة لولو السعودية وحدها نحو 58 مليون دولار قيمة المنتجات الهندية، مع شبكة لولو الغذائية».وتنتشر مراكز التوريد واللوجستيات ووحدات تجهيز الأغذية ومنتجات لولو في جميع أنحاء الهند، إضافة إلى قسم محترف مسؤول عن اختيار الأزياء الفاخرة يساعدون قسم الملابس لدينا على البقاء في صدارة هذا الاتجاه، ونحن على أتم استعداد للتعامل مع المتسوقين في هذا المهرجان.وسيستمر مهرجان بهجة الهند في تقديم النكهات الهندية حتى 30 يناير الجاري، وسيقدم عروضاً ترويجية لأفضل المأكولات الإقليمية في الهند وعروضاً قوية على جميع المنتجات الهندية والملابس عبر متاجر وأسواق لولو في جميع أنحاء المملكة، وعبر موقع أسواق لولو عبر الإنترنت وعبر تطبيق الجوال أيضاً.