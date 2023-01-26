تحياتي إلى إخواني المواطنين وأصدقاء الهند الأعزاء بمناسبة انتهاء 74 عاماً من تحول الهند إلى جمهورية. تهانينا للجميع.في مثل هذا اليوم من عام 1950 اتخذ هذا الجوهر المقدس للهند شكلاً رسمياً ودخل دستور الهند حيز التنفيذ.. إنها نعمة عظيمة أن بعض أفضل عقول الجيل كانوا جزءاً من الجمعية التأسيسية التي أعدت الوثيقة، لقد بشروا الهند إلى فجر جديد، وأيقظوا روحها على حقبة جديدة.صعود الهند ليس مجرد مصدر فخر للهند مع وجود خُمس سكان العالم يقيمون في الهند، وسيعتمد مستقبل وتقدم البشرية أيضاً على مدى تقدم الهند.هذا العام مميز للغاية؛ لأن الهند تستضيف قمة مجموعة العشرين، ويتبنى موضوع مجموعة العشرين «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، المبادئ الأساسية للإنسانية، وسيتم استخدام هذه المناسبة الخاصة لإظهار أهمية التعددية والتعاون للعالم، وكذلك لتسليط الضوء على القيم الحضارية التي تجسدها الهند كدولة.في السنوات الأخيرة توسعت العلاقات بين السعودية والهند لتشمل مجالات أخرى، لا سيما الأمن والتجارة والاستثمار والصحة والأمن الغذائي والثقافة والدفاع.ويعمل ما يقدر بـ2.5 مليون جالية هندية قوية في المملكة «كجسر حي» لربط البلدين، وأنا فخور وسعيد لأنهم يساهمون بطرقهم الخاصة في التنمية والتقدم في هاتين الدولتين العظيمتين.ونعرب عن خالص امتناننا لحكومة وشعب المملكة على تقديم كل الدعم لحج 2022، ونتطلع إلى العمل مع السلطات السعودية من أجل إنجاح موسم الحج 2023.وبصفتنا حضارة قديمة وجمهورية فتية نعتقد أن لدينا الكثير لنفعله في مسعانا لبناء عالم أفضل، وكل يوم وطني يذكرنا بذلك.وأهنئ مرة أخرى زملائي المواطنين وأصدقاء الهند في هذا اليوم التاريخي.* القنصل العام للهند