وضع قطاع الطاقة والصناعة والتعدين اللمسات النهائية على لائحة التصوير البشري غير الطبي لأغراض أمنية. وكشفت مسودة المشروع - التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها - أن من مهمات هيئة التنظيم النووي والإشعاعي إصدار اللوائح وتحديد المتطلبات التنظيمية التي يجب تطبيقها عند استخدام أجهزة تصوير الفحص للتصوير البشري غير الطبي لأغراض أمنية.وحددت اللائحة المتطلبات التي يجب تطبيقها بما في ذلك الحصول على أدلة قانونية، وتحديد العمر، وأغراض الهجرة أو الهجرة، واكتشاف المخدرات داخل الشخص. وحددت اللائحة التصوير البشري غير الطبي من الفئة 1، وتشمل التصوير البشري غير الطبي الذي يحدث عادة في منشأة إشعاع طبي تقوم بإجراءات إشعاعية لغرض أساسي هو التشخيص الطبي، الذي يتم إجراؤه بواسطة الطاقم الطبي، وينتج صوراً يتم تقييمها من قبل ممارس طبي إشعاعي.أما التصوير البشري غير الطبي من الفئة 2، فهو التصوير البشري غير الطبي الذي يتضمن أجهزة تصوير فحص يتم تشغيلها بواسطة أفراد ليسوا متخصصين في الأشعة وتنتج صوراً يشاهدها أشخاص غير مؤهلين طبياً، وتحدث هذه الممارسة في منشأة غير طبية، مثل مطار أو ميناء بحري أو محطة سكة حديد أو محطة عبر الحدود، حيث يتم استخدام التصوير للكشف عن الأشياء المخفية لأغراض مكافحة التهريب وللكشف عن الأشياء المخفية التي يمكن استخدامها للأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً أمنياً.وعرفت اللائحة أنظمة الاستخدام العام بأنها أجهزة فحص تتميز بجرعة منخفضة جداً لكل تعرض، وعادة ما تكون جرعة فعالة أقل من 0.1 ميكروسيفرت لكل عملية مسح، ويمكن استخدام هذه الأنظمة القائمة على تقنية التشتت الخلفي. أما أنظمة الاستخدام المحدود فهي أجهزة تصوير الفحص التي تتميز بتقديم جرعة أعلى لكل معرض مؤكد، وعادة ما تكون أكبر من جرعة فعالة 0.1 ميكروسيفرت لكل عملية مسح، وما يصل إلى 10 ميكروسيفرت لكل عملية مسح. قد يثير عملهم قضايا من منظور الجرعة الفردية التراكمية والجرعة الجماعية. وبالتالي، يجب النظر في القيود الإدارية والتشغيلية من حيث عدد الأفراد الذين تم مسحهم ضوئياً وعدد عمليات الفحص لكل فرد في سنة معينة.وكشفت اللائحة متطلبات فنية عند اختيار موقع لتركيب جهاز فحص التصوير، وهي: يجب على الأشخاص المرخص لهم مراعاة العوامل التي قد تؤثر على الإدارة الآمنة والتحكم في مولد الإشعاع والعوامل التي قد تؤثر على التعرض المهني والعامة بسبب المولد الإشعاعي؛ وجدوى أخذ العوامل السابقة بعين الاعتبار في التصميم الهندسي.كما يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن موقع المنشأة وتخطيطها يأخذ في الاعتبار إشغال المناطق المجاورة والجرعات لكل مسح وعبء العمل. وتسري اللائحة على جميع الأنشطة والمرافق التي تتضمن إجراءات تصوير غير طبية يتم إجراؤها باستخدام أجهزة تصوير فحص عامة ومحدودة لأغراض أمنية، ولا تغطي هذه اللائحة متطلبات السلامة المحددة للتصوير البشري غير الطبي للأغراض الأمنية أو للأغراض الأخرى التي يتم إجراؤها باستخدام معدات إشعاعية طبية في منشأة إشعاعية طبية.