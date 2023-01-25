ناقش الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم (الأربعاء) مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعلى هامش مؤتمر الاسثمار البلدي، الفرص والمزايا التي تتميز بها المحافظة والمشاريع التطويرية للطائف التي ستحول الطائف إلى مقصد سياحي واقتصادي لما تتميز به محافظة الطائف من فرص مختلفة ومقصد لزوار مناطق المملكة ومحافظاتها والخليج العربي ولمناخها ومناظرها الخلابة.

كما زار الأمير سعود بن نهار برفقة نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني جناح أمانة الطائف، بملتقى الاستثمار البلدي والذي يقدم الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي من شأنها زيادة التعريف بالمحافظة وفرصها المختلفة.

يذكر أن الجهات الحكومية في محافظة الطائف طرحت عددا من الفرص الاستثمارية في ملتقى الاستثمار الصحي بينهما أكثر من عشر فرص استثمارية طرحتها أمانة الطائف.