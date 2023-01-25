في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات.. نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة في إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة أم وجنينها.

وأوضحت صحة جدة أن الفريق تمكن من إنقاذ حياة مريضة وجنينها في عملية جراحية بعد رفض حالتها من قِبل خمسة مستشفيات لخطورتها بسبب تقدم المشيمة وانغراسها في جدار الرحم، وصولاً لجدار المثانة الخلفي، إلى جانب سيلان السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين.

وبينت أنه تمت الموافقة العاجلة لتنويم المريضة بسبب خطورة حالتها والبدء بالأدوية الوريدية اللازمة، وتجهيز 9 وحدات دم نتيجة النزيف المتوقع أُعطيت جميعها للمريضة إضافة إلى إجراء العملية القيصرية لإخراج الجنين واستئصال كامل الرحم تدخل فيها أطباء من مختلف الأقسام شملت قسم الأوعية الدموية وقسم المسالك البولية وفريق التخدير.

وأضافت: أن المريضة والجنين بصحة جيدة، ونُقلوا تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهما، وحتى موعد خروجهما.

يذكر أن عدد الولادات التي تمت خلال شهر ديسمبر عام 2022 بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة 123 عملية ولادة منها 77 طبيعية و46 عملية قيصرية.