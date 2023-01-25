كشفت مصادر عكاظ أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول دراسة السعودية تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، وأشارت المصادر إلى أنه لا صحة لهذه الدراسة في الوقت الحالي.وأكدت المصادر أن أي تغيير في المستقبل، سيتم الإعلان عنه رسميا من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.يشار إلى أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر حول تغيير مواعيد الإجازات والعمل في السعودية.