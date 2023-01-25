كشفت الإدارة العامة للإعلام بوزارة الصحة لـ «عكاظ» أن هناك خطة للتوسع في إضافة خدمات جديدة لبطاقة أولوية التي تمنح لرعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصول الخدمات لهم في المستشفيات، وأضافت بأنه يدخل ضمن المستفيدين من هذه البطاقة الحالات التي تقرها اللجان الطبية في المستشفيات، نظراً لوضعها الصحي الذي يستدعي حصولهم على الخدمة بشكل أسرع وميسر. ويستفيد من خدمة تلك البطاقة 4 فئات شملت ذوي الإعاقة الذين يعانون من إعاقات دائمة أو مؤقته، كبار السن فوق 60 سنة، مرضى الرعاية الصحية المنزلية التي تضم مرضى الإعاقات الحركية والذهنية، ومرضى العناية التنفسية، والمرضى طريحي الفراش، ومرضى أمراض القلب المزمنة، ومرضى العناية التلطيفية، إضافة إلى ذوي الاحتياج المرحلي كمرضى السرطان.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت العام قبل الماضي بطاقة أولوية سعياً منها لضرورة الاهتمام ببعض الفئات وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم داخل المنشآت الصحية لتمكينهم من الاستفادة القصوى من المرافق الصحية من خلال إزالة كافة العوائق التي تحول دون حصولهم على الخدمات الصحية وجعلها بيئة تعزز من الاستقلالية وتتوفر فيها كافه سبل الراحة، وذلك من خلال مكاتب أولوية بالمستشفيات، التي أُنيط بها تقديم هذه الخدمة.