ناقش مجلس الشورى مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها؛ وقدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها المتعلق بمشروع النظام المقترح، وقدم الأعضاء خلال مناقشة مشروع النظام المقترح العديد من المداخلات التي تضمنت ملاحظات واستفسارات وآراء حيال المشروع، وطلبت اللجنة دراسة تلك الملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال الجلسة عدداً من مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات وأصدر قراره بشأنها، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات، وقدّمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.وصوت مجلس الشورى، خلال الجلسة، بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته، وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة. وقدمت اللجنة الصحية تقريرها بشأن مشروع مذكرة تعاون بين المملكة، والمغرب في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، وصوّت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، وصوّت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة، ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية.