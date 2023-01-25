«تعليم حائل»: استمرار الدراسة «عن بعد» في جميع المدارس اليوم الأربعاء أخبار الأربعاء 25 يناير 2023 00:50 «عكاظ» (حائل) Okaz_online@ 570 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (حائل) Okaz_online@ أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة يوم الأربعاء ٣ /٧ / ١٤٤٤هـ الموافق 25 يناير 2023 عبر منصة مدرستي (عن بعد) في جميع مدارس المنطقة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس حرصاً على سلامة الجميع.< Previous PageNext Page > حائل منطقة حائل تعليم حائل الدراسة عن بعد منصة مدرستي «تعليم حائل»: استمرار الدراسة «عن بعد» في جميع المدارس اليوم الأربعاء