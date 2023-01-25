أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة يوم الأربعاء ٣ /٧ / ١٤٤٤هـ الموافق 25 يناير 2023 عبر منصة مدرستي (عن بعد) في جميع مدارس المنطقة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس حرصاً على سلامة الجميع.