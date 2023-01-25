شَهِدَ أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مراسمَ توقيع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة، تستهدف توثيق تاريخ الهجرة والسيرة النبوية، وتقويم المصنفات العلمية والكتب المترجمة والمحققة في مجال الدراسات والبحوث والمجالات العلمية، جاء ذلك خلال زيارته مقر مكتبة السيد حبيب الثقافية في ميدان سيد الشهداء.

وتُعنى مذكرة تعاون المشروع التي وقَّعها من جانب دارة الملك عبدالعزيز، رئيسها التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، ومن جانب جامعة طيبة رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، بتنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة التي تشمل المؤتمرات، والندوات، والمنتديات، والمعارض، والملتقيات، وورش العمل المشتركة في المجالات التاريخية والتراثية الخاصة بتاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها، كما تستهدف المذكرة تشجيع الدراسات والبحوث، وتحقيق التكامل؛ لتعزيز مستوى البرامج والأنشطة، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تخدم تاريخ المدينة المنورة.

واطَّلَعَ أمير منطقة المدينة المنورة على معرض مكتبة السيد حبيب، الذي يحتوي على مجموعة من الصور النادرة والمخطوطات والخرائط المتعلقة بتاريخ المصحف الشريف، وسجلات المدينة المنورة، والسيرة النبوية، والمكتبات الوقفية.

وخلال الحفل شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن التعاون في مشاريع الدارة ومكتبة السيد حبيب.

كما شَهِدَ أمير منطقة المدينة المنورة، مراسمَ توقيع مذكرة تعاون بين الدّارة والجامعة الإسلامية، وقَّعها من جانب الجامعة الإسلامية رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون انطلاقاً من المسؤوليات المشتركة تجاه منطقة المدينة المنورة، وتحقيق المزيد من التكامل لخدمة منظومة التنمية المستدامة في المنطقة، لخدمة الإنسان، وتعزيز مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم وتوثِّق تاريخ السيرة النبوية وتراث المدينة المنورة.