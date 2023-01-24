أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، فرش عدد من الجوامع والمساجد في المنطقة بالمرحلة الأولى، إذ بلغت 20 مسجدا وجامعا في عدد من المحافظات، وذلك ضمن مشروع الفرش الذي اعتمدته الوزارة هذا العام.. حيث تم تخصيص مساحة 18 ألف متر مربع، وتم اختيار السجاد من النوع الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة للمصلين.

وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن عدة مراحل ومشاريع اعتمدتها الوزارة في خطتها لهذا العام 1444هـ، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في أعمال وبرامج الوزارة المختلفة، ضمن توجيهات ومتابعة وحرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بفرش وتهيئة المساجد بأفضل أنواع السجاد الفاخر، وتقديم كافة الخدمات للمصلين لأداء العبادة بكل خشوع وطمأنينة، وذلك ضمن الواجب الشرعي والمسؤولية تجاه بيوت الله.