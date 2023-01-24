أدخل مركز علاج العقم وتأخر الإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الفرحة على والدين، بعد أن راجعت سيدة ثلاثينية مركز علاج العقم وتأخر الإنجاب إثر معاناتها مع العقم لمدة 14 عاماً، إذ باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة السيدة «35 عاماً» بعد أن كان لها محاولات عدة في عدد من المستشفيات والمراكز المتخصصة للإنجاب، وأُجريت لها العديد من محاولات الإخصاب المساعدة، لكن لم يُكتب لها النجاح طيلة هذه السنوات.

وتم في المجمع عمل التحاليل والفحوصات اللازمة للزوجين وبعد اكتمال تشخيص حالة الزوجة قرر الفريق الطبي المعالج عمل تنشيط للمبايض مع إجراء التلقيح الصناعي، ومتابعات دورية دقيقة لتقدم الحالة، حتى تم بفضل الله الحمل، وأنجبت السيدة طفلة سليمة بعملية قيصرية ناجحة في برج النساء والولادة بالمجمع الطبي ذاته، وبعد الاطمئنان عليها غادرت المجمع مع طفلتها بحالة صحية جيدة وبكثير من البهجة والسرور.

يُذكر أن مركز علاج العقم وتأخر الإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يعد مركزاً مرجعياً معتمداً من وزارة الصحة، ويستقبل جميع حالات تأخر الإنجاب الأولي والثانوي من داخل وخارج المنطقة.