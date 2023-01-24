أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا «محددة»، وهي للعمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة 19987 ريالاً شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة القيمة المضافة، وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة، وبعقد لمدة 24 شهراً قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.وتأتي هذه المبادرة من الشركات، بهدف تقديم خدمة جديدة في السوق السعودية، بما يتناسب مع حاجة العملاء وتحقيقاً لرغباتهم، علماً بأن هذه الخدمة تبقي العاملة باسم الشركة طيلة فترة التعاقد.يذكر، أن الشركات مستمرة في العمل جنباً إلى جنب لتحقيق تطلعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم ما يلبي حاجات المجتمع من خلال طرح خدمات متنوعة تتناسب مع دخل وطبيعة الأسر السعودية.