تنتهي الأحد القادم الموافق للسابع من شهر رجب الجاري، المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة لسداد الدفعة الثانية من الرسوم المالية لحجوزات مقاعد شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1444هـ. وأكدت الوزارة على الراغبين من المواطنين والمقيمين، ضرورة استكمال سداد الدفعات الثلاث لضمان تأكيد الحجز وإصدار تصريح الحج. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إصدار فاتورة سداد لكل دفعة على حدة، على أن يلغى الحجز في حال عدم إكمال سداد الدفعات. يذكر أن الوزارة انتهجت هذا العام ولأول مرة في تاريخ قطاع حجاج الداخل سداد الرسوم عبر طريقتين؛ الأولى سداد الرسوم دفعة كاملة فور إجراء الحجز، وإصدار فاتورة واحدة بذلك، وتصبح حالة الحجز «مؤكد»، والطريقة الثانية هي سداد الرسوم على ثلاث دفعات بحيث يتم سداد 20% دفعة أولى بعد 72 ساعة من الحجز عبر الرابط الإلكتروني، و40% دفعة ثانية، و40% دفعة ثالثة تسدد في موعد أقصاه يوم العاشر من شهر شوال للعام الحالي، وبعد ذلك تصبح حالة الحجز «مؤكد» عند سداد الدفعات في تواريخها المحددة.