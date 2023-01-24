افتتح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الإثنين )، أعمال مؤتمر الباحة الدولي للسكري، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية.وأوضح مدير الشؤون الصحية الدكتور سمير الشهراني، خلال حفل الافتتاح، أن التظاهرة العلمية التي تتضمن مواد وأبحاثاً علمية تواكب التطور العالمي في مجال طب السكري، وتقدم للمستفيدين الذين بلغوا هذا العام أكثر من 600 متقدم للمؤتمر من متخصصين في المجال على يد أكثر من 60 مشاركاً من رؤساء جلسات وورش عمل، ومنهم 30 متحدثاً من داخل وخارج المملكة في مجال طب السكري، مفيداً بأن المؤتمر يتناول في اليوم الأول أكثر من 5 جلسات علمية وورش عمل، بينما تتوزع بقية الجلسات العلمية على مدار 3 أيام، وهي مدة إقامة المؤتمر.وأكد أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تعد ركيزة أساسية في نقل الخبرات والتدريب، حيث تعمل صحة الباحة على أن يكون مجال التدريب والتعليم ورفع مستوى الممارسين الصحيين أحد أهم أهداف الإدارة الصحية لما لهذا الجانب من دور مهم في رفع مستوى الخدمة الصحية وتحسين وتطوير أداء الممارس الصحي، والعمل على تدريبه على رأس العمل والاستفادة منه ككادر صحي مع تطوير مهاراته لضمان تقديم الخدمة الصحية.في غضون ذلك، أوضح رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور محمد عبدالله الزهراني، في كلمة أشار فيها إلى آلية جلسات عمل المؤتمر، مفيداً بأن الحاضرين لهذا المؤتمر من الكوادر الطبية والممارسين الصحيين سيكونون خير سفراء للمنطقة لنقل الصورة الحسنة والجميلة عن المنطقة.وبين أنه سيتم طرح أكثر من 30 بحثاً علمياً لمتحدثين من داخل وخارج المملكة في جميع تخصصات وفروع طب الأطفال، وسيتم عرض جميع أوراق عملهم العلمية في مستجدات طب السكري للخروج بتوصيات طبية تخدم المريض بجودة طبية عالية.