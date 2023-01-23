أطلقت هيئة فنون الطهي خدمة تسجيل تصنيف المطاعم التراثية على منصة التراخيص الثقافية (أبدع) لتصنيفها وفق معايير خاصة وعامة والفئات المستهدفة.

جاء ذلك في خطاب من اتحاد الغرف السعودية رقم (44102575) وتاريخ (26 /6 /1444هــ)، والمشار فيه بتلقي الاتحاد خطاب هيئة فنون الطهي رقم (3911) بتاريخ (22 /6 /1444هـ)، بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ (10 /6 /1441هــ) القاضي في البند (أولاً) بإنشاء عدد من الهيئات (منها هيئة فنون الطهي) وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار، وما تضمنه البند (رابعاً) الفقرة (14،11،10،4) من القرار بـ «اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع فنون الطهي، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة» «تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك»، «إنشاء قاعدة بيانات لقطاع فنون الطهي».