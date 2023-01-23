لم تمضِ أكثر من 72 ساعة على تنازل المواطن خالد بن مسعد النفيعي عن داهس ابنه بندر لوجه الله تعالى دون مقابل، حتى أعلن المواطن محمد سعد النفيعي (من أبناء عمومته) التنازل والعفو عن داهس زوجته خضراء النفيعي، لوجه الله، في مشهد يجسد أروع صور العفو والتسامح عند القضاء والقدر.

وشهد مقر العزاء في العرج الأسفل بالطائف توافد عشرات المواطنين من قبائل وأبناء بني سعد والطائف لتقديم واجب العزاء. وكان من بين المعزين عدد كبير من أقارب وأسرة الشاب المتسبب في الحادثة، حيث أعلن الزوج وأسرته وأسرة المتوفاه التنازل الكامل دون مقابل لوجه الله تعالى، والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الحادثتين يفصل بينهما أقل من 72 ساعة، حيث تعرض الشاب بندر بن خالد النفيعي للدهس، وبعد إتمام مراسم العزاء تعرضت المعلمة خضراء بنت عواض النفيعي كذلك للدهس، ليعلن بعد ذلك العفو لوجه الله تعالى عن المتسببين في الحادثتين دون مقابل.