أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر جمادى الآخر 1444، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 2364 جولة رقابية، والتحقيق مع 307 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الطاقة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة الضريبة والزكاة والجمارك) وإيقاف 142 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، كاشفة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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