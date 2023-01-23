استقبل ملك مملكة ليسوتو الملك ليتسي الثالث، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا «غير المقيم» لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري. ونقل السفير العنقري خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، له وتمنياتهما لشعب وحكومة مملكة ليسوتو بمزيد من التقدم والازدهار. وتناول الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.والتقى سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى مملكة ليسوتو رئيس وزراء مملكة ليسوتو صامويل ماتيكاني. وقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات. كما التقى السفير السعودي بوزير خارجية مملكة ليسوتو مابتجواني ليجوني. وقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.