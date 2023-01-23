استعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، خلال لقائه الوزير الفيدرالي لشؤون المغتربين الباكستانيين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية ساجد طوري، والوفد المرافق له وذلك في مقر المؤسسة بالرياض، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تأهيل القوى العاملة.وقدم الدكتور الفهيد عرضاً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، وتوجهات المؤسسة المستقبلية للتوسع في مجالات التدريب وذلك لمواكبة المشاريع التنموية بالمملكة.