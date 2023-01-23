حددت وثيقة تأمين المعتمرين القادمين من الخارج خلال موسم العمرة الحالي «11» حالة لا يشملها التأمين، وهي العلاج والفحوصات غير الطارئة التي يمكن أن تؤجل حتى عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه وجميع التكاليف المتعلقة بزراعة أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم وتكاليف اختبارات تصحيح النظر أو السمع أو الجراحة أو الوسائل البصرية أو السمعية، كما لا تشمل حالات الحمل التي يثبت حدوثها لأكثر من ستة أشهر والوفاة الطبيعية للشخص المؤمن له أو العجز الطبيعي وأي إجراء يتسبب فيه الشخص المؤمن له لنفسه ما يؤدي إلى الوفاة والعجز الكلي الدائم العرضي وإعادة رفات الشخص المؤمن له إلى بلد غير موطنه الأصلي والتأخير المعروف أو التأخير الذي تم إبلاغه أو نشره بالفعل من قبل شركة الطيران وفقدان أو سرقة أو تضرر الأمتعة والخسارة التبعية أيا كان نوعها، بما في ذلك فقدان التمتع أو الخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الإضرابات أو الإجراءات الصناعية التي بدأت أو أعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة.