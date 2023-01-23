كشفت شركات استقدام لـ«عكاظ»، أنها لن تقوم بتأجير خدمات العاملات المنزليات عند وصولها السعودية، على أن تكون استفادة الأفراد من خدماتهن عبر نقل الكفالات من الشركات للأفراد. وأكدت أن الأفراد سيتمكنون من مقابلة العاملة والتعرف عليها قبل أن يتم نقل الكفالة من الشركة بمبلغ 33 ألف ريال.جاء ذلك بعد أن رصدت «عكاظ»، في منصات التواصل الاجتماعي، تحايل عدد من الشركات في خدمات استقدام العمالة الإندونيسية بأسعار تصل إلى 33 ألفاً تحت مسمّى «استقدام»، وبعد التواصل ينتقل الحديث من تأجير إلى نقل كفالة. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت توقيع اتفاقية إعادة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا قبل 5 أشهر، وأكدت أن الاستقدام سيكون متاحاً من خلال شركات الاستقدام فقط، فيما لم تحدد الوزارة تكاليف الاستقدام على الشركات ومن ثم أسعار التأجير من الشركات للأفراد حتى الآن، في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة أن أول دفعة استقدام عبر الشركات من إندونيسيا ستصل خلال يومين، وفق ما نشرته «عكاظ».