صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن مزاعم المليشيا الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي (منبه) و(شدا) ووجود ضحايا مدنيين عارية من الصحة.

وأوضح العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية بتاريخ (2 أكتوبر 2022)، وتمارس أعلى درجات ضبط النفس، في ظل استمرار خروقات المليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطة، أو التي لا تستطيع السيطرة عليها.

كما أن ما يتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها، وتمثل نقاطاً ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمة المنظمة، كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، التي تتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها.