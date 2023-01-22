انطلقت فعاليات برنامج الإثراء الشتوي (ويب) لعام ٢٠٢٣ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أخيرا في الفترة من ٨ إلى ١٩ يناير بصورة حضورية وافتراضية. وكان موضوع هذا العام يتمحور حول «الحافة» من خلال الفعاليات المختلفة وسلسلة من الكلمات الرئيسية والمحاضرات المتميزة التي قدمها ٨٠ متحدثا محليا ودوليا. وكان من بينهم أكاديميون بارزون من جامعات رائدة ونخبة رفيعة من قادة الصناعة ورجال الأعمال، والرياضيين، والفنانين، والمسؤولين. وترأس افتتاح برنامج هذا العام البروفيسور هيوهير الذي أطلقت عليه مجلة التايمز «قائد عصر البيولوجية الإلكترونية».

ومن بين المتحدثين المتميزين لبرنامج «ويب ٢٠٢٣» لاعب كرة القدم المعتزل دروغبا هداف منتخب ساحل العاج وقائده السابق الحاصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، ويعتبر أيضا بطلا من أجل السلام في موطنه ساحل العاج، حيث تحدث في محاضرة عن تجربته الشخصية الملهمة في العمل لما يقرب من 40 عاما على حافة الرياضة، وكيف استطاع تخطي الحدود الجسدية للنجاح والتغلب على المعوقات والمصاعب التي صنعت منه لاعب كرة قدم شهيرا يحظى باحترام العالم.

وتحدث الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتقنية في شركة لوسيد موتورز بيتر رولينسون، في محاضرة بعنوان الحتمية الجديدة للسيارات الكهربائية وكيف تتخطى سيارة لوسيد إير الحافة لتصبح أسرع سيارة كهربائية فاخرة وبأطول مدى في العالم.

وكان للحضور النسائي دور بارز من خلال مشاركة بطلة التسلق رها محرق كونها أول امرأة سعودية تصل إلى قمة جبل إيفرست، فضلا عن الجبال السبعة الأعلى في كل قارة، مما يثبت أننا جميعا نستطيع خوض المستحيل، وربما حتى تحقيقه إذا تحلينا بالعزيمة والإصرار والمثابرة. وستشاركنا رها المولودة في جدة تجربتها في تسلق أعلى قمة جبلية في العالم، والتي تأمل كاوست أن تكون مصدر إلهام للجميع لتحقيق النجاح.



وقالت مدير عام البرامج الإثرائية في كاوست سامية فلمبان، إن برنامج الإثراء الشتوي لعام ٢٠٢٣ يعتبر فرصة حقيقية للإلهام من خلال دفع روح الإنجاز وتحدي المستحيل لتحقيق النجاح وبلوغ القمة، كما ثمنت مشاركة المتحدثين في برنامج هذا العام الذين يأتون من كل العالم بهدف نقل تجاربهم الشخصية التي تلهم مئات الزوار للبرنامج في كاوست.