توعّدت وزارة السياحة بتطبيق غرامات تصل لمليون ريال مع الإغلاق، لمرافق الضيافة والأنشطة والمهن السياحية المخالفة التي لم تصدر ترخيصاً قبل 25 مارس 2023.

وأكدت الوزارة في تنويه عاجل اليوم، على المبادرة بإصدار التراخيص قبل هذا التاريخ.

وكانت وزارة السياحة أصدرت في مطلع شهر جمادى الآخرة 1444 هـ، 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بهدف الإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمار تراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل.

وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة، كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية.