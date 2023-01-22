تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفوية من رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الأفريقي السفير محمد صالح النظيف.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.