دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمكتبه اليوم الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بجدة، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، ونائب المساعد للصحة العامة بجدة الدكتور عبدالله القرني.

وقام الأمير سعود بإعطاء أول جرعة لطفلين إيذاناً بانطلاق الحملة بمحافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة بهدف المحافظة على خلوّ المملكة من مرض شلل الأطفال، وستكون حملة التطعيم من منزل إلى منزل إضافة إلى نقاط ثابتة في المراكز الصحية والأماكن العامة والمولات التجارية، وتستهدف 152,315 طفلاً وطفلة، الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، وستنفّذ على جرعتين من خلال لقاح شلل الأطفال الفموي الأولى بدءاً من اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، في حين ستكون الجرعة الثانية الأحد السادس من شهر شعبان 1444 ولمدة خمسة أيام أيضاً.

وبهذه المناسبة أعرب مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على تدشينه الحملة، مؤكداً على جاهزية الصحة في جدة من خلال فرقها الميدانية والثابتة لتنفيذ الحملة ولوقاية أطفالنا من مرض شلل الأطفال.