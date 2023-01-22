«مَلَكية مكة»: تطوير 30 حياً جديداً والعمل على معالجة الأحياء

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد وجود مشروع لدى الهيئة لتطوير أكثر من 30 حيًّا جديدًا بمكة المكرمة.

وقال خلال فعاليات الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة إن العمل جارٍ على تطوير هذه الأحياء وإظهارها بشكلها الحديث، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين ومعالجة وضع الأحياء الحالية للارتقاء بها عمرانيًا واجتماعيًّا بهويةٍ معماريَّةٍ فريدة.

وأضاف المهندس الرشيد قائلًا: ستظهر مكة المكرمة بشكلها الجديد من خلال هوية معمارية اعتمدت على 3 أصول رئيسية هي: التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام والمباني المعمارية التقليدية وطبيعة الأودية والجبال، مشيرًا إلى أن مشروع «مسار» يعد أول النماذج المميزة للأحياء المطورة في مكة المكرمة.

ولفت إلى أن مشروع الطريق الدائري الأول سيكون متاحًا للحركة المرورية بالكامل قبل شهر رمضان القادم، مشيرا إلى أن الطريق الدائري الرابع حاليًا متاح للحركة المرورية بشكل كامل.