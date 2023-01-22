سجلت النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج 2023»؛ والتي عقدت تحت شعار «الجودة في منظومة الخدمات» بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، عددا من الأرقام القياسية منها حضور أكثر من 60 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ومشاركة أكثر من 200 جهة حكومية وشركة عاملة في منظومة الحج والعمرة، وتوقيع أكثر من 400 اتفاقية دولية منها أكثر من 57 اتفاقية حج.

وحقق المؤتمر والمعرض، الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، العديد من أهدافه في مقدمتها تعزيز أوجه التعاون وتنمية فرص الشراكة وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات بين وزارة الحج والعمرة في السعودية وأكثر من 57 دولة من ممثلي بعثات شؤون الحج، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وشراكات مهمة بين المستثمرين المحليين والدوليين.

كما نجح «إكسبو الحج 2023» في إبراز المشاريع النوعية التي تشهد المملكة تنفيذها مستقبلًا لرفع جودة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، وتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، وتعزيز ثقافة الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإطلاق العديد من الخدمات والتقنيات الجديدة التي تصب في هدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وشهد مؤتمر ومعرض «إكسبو الحج 2023» إعلان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال كلمته الافتتاحية، عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ولأول مرة بعد تخفيض الأعداد لمدة 3 سنوات بسبب الإجراءات الاحترازات الصحية، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادمِ الحرمين الشريفين، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.

وشدد الربيعة حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتًا النظر إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج؛ دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

وقد حقق «إكسبو الحج 2023» جميع مستهدفاته المرجوَّة من خلال جذب كافة أطراف المنظومة من القطاع العام والخاص وغير الربحي، في ظل الدعم غير المحدود والاهتمام المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، كما لفت محتوى المؤتمر والمعرض الأنظار من خلال إظهار التطورات المستحدثة في منظومة الحج والعمرة، والتحفيز على الابتكار في الخدمات من خلال تمكين روّاد الأعمال.

وشهدت فعاليات المؤتمر على مدى 4 أيام، جلسات وحوارات علمية عديدة، حيث بلغ عدد الجلسات الرئيسية 9 جلسات، وعدد الجلسات الحوارية 4 جلسات، إضافة إلى جلستي عرض و36 ورشة عمل، شارك في تقديمها 70 متحدِّثاً محلياً و11 متحدِّثاً دولياً، استعرضوا فيها واقع ومستقبل خدمات الحج والعمرة من خلال 3 محاور؛ هي التحسين والتنافسية والاستدامة.