أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك أن خدمة الاشتراك المدفوعة في تويتر ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماما من الإعلانات.

وقال إيلون عبر حسابه على تويتر: «الإعلانات متكررة جدا على تويتر وكبيرة جدا. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معا في الأسابيع القادمة»، مشيرا إلى أن الشبكة ستتيح «اشتراكا أعلى سعرا لا يتضمن أي إعلانات».

وقال ماسك إن إستراتيجيته تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإيرادات، وأن خدمة الاشتراك الجديدة المسماة Twitter Blue (تويتر بلو) والتي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.