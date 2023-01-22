كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، أن أول دفعة من العمالة المنزلية من إندونيسيا لم تصل حتى الآن، وذلك رغم إعلان توقيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في محرم الماضي، اتفاقية إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وأن الاستقدام سيكون متاحاً من خلال شركات الاستقدام.وأوضحت المصادر، أنه يتوقع أن تصل أول دفعة قريباً، وسيتم إعلان باقات تسهّل عملية الاستقدام عبر القناة الواحدة، واستفادة المواطنين منها.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت توقيع إعادة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا قبل 5 أشهر، واستبشر الكثيرون بذلك.وما زالت أسعار التكاليف لم تعرف بعد، مما جعل البعض يعلن عن تخوفهم من رفع الشركات للتكاليف، وطالبوا الوزارة تحديد التكاليف، وألا يسمح للشركات بفرض التكاليف التي ترغبها.