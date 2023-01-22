شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، كمتحدث في جلسة حوارية بشأن تسريع العمل المناخي بالتزامن مع الحفاظ على أمن الطاقة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وتطرق خلال جلسة النقاش إلى جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما فيها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.