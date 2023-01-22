حددت وثيقة تأمين المعتمرين، التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة أخيراً، 11 منفعة صحية طوال تواجد المعتمر المؤمن له في أراضي السعودية، وبحد أقصى 100 ألف ريال.وتضمنت المنافع الحالات التالية: العلاج في المستشفى (مغطى حتى الحد الأقصى) والحد الأقصى للإقامة والإعاشة اليومية للمريض، بما في ذلك تكلفة السرير والرعاية التمريضية والزيارات الطبية والإشراف الطبي، وخدمات الإقامة يشمل ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم إعطاؤها حسب وصفات الطبيب (غرفة مشتركة بحد أقصى 600 ريال)، وحد الإقامة والإعاشة اليومي لمرافق المريض (غرفة مشتركة بحد أقصى 150 ريالاً يومياً)، ومصاريف حالات الحمل والولادة الطارئة (بحد أقصى 5000 ريال خلال مدة الوثيقة)، ومصاريف السفر لأحد أقرباء المريض من الدرجة الأولى ( بحد أقصى 5000 ريال خلال مدة الوثيقة)، ومصاريف حالات علاج الأسنان الطارئة (بحد أقصى 500 ريال خلال مدة الوثيقة)، وعلاج المواليد المبتسرين «الخدج» (بما لا يتجاوز الحد الأقصى لوثيقة الأم)، والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية (مغطاة حتى الحد الأقصى)، ونفقات حالات غسل الكلى في الحالات الطارئة (مغطاة حتى الحد الأقصى للوثيقة) والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة (مغطى حتى الحد الأقصى للوثيقة)، ومصاريف إعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي (بما لا يتجاوز 10000 ريال كحد أقصى).