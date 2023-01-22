تبدأ وزارة الصحة اعتباراً من اليوم (الأحد)، استقبال طلبات ترقيات الإداريين في القطاعات الصحية للمراتب الوظيفية من الثانية وحتى العاشرة ممن أكملوا المدة النظامية، حتى 6/‏‏‏7/‏‏‏1444هـ.وأوضحت الوزارة، أنه تم اعتماد معايير المفاضلة على النحو التالي: تقييم الأداء الوظيفي 50%، والمبادرات والإنجازات 30% والتطوير والتدريب 20%.ودعت الوزارة، الراغبين في المفاضلة للدخول على منصة «مسار» الإلكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقدم على الوظائف المعلن عنها للترقية خلال 7 أيام منذ فتح باب التقديم. وأشارت إلى أنه لا يمكن العدول عن الترقية بعد ظهور نتائج المفاضلة.