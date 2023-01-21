ناقش أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، في لقاء موسّع مع قيادات وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مشاريع «منظومة النقل في عسير»، أحد ممكّنات استراتيجية قمم وشيم، واطلع على نسب الإنجاز لكافة المشاريع، كما بحث كافة تحديات المشاريع وآلية دعمها، مشيداً بجهود وزارة النقل في معالجة العقبات الإسفلتية الـ8 المدرجة ضمن خطة المتابعة.

وتضمن اللقاء متابعة مراحل الطريق المحوري (عسير- جازان)، الرابط بين منطقتي عسير وجازان، وتمت مناقشة الدراسة الفنية لاختيار مسار الطريق، وتذليل جميع التحديات، واستعراض مشاريع الطرق في المنطقة كافة عبر لقاء موسع بمقر هيئة تطوير عسير، منها: خطة أعمال صيانة عقبة شعار التي ستنفذ خلال الأشهر القادمة بما يرفع كفاءتها ويحقق سلامة ساليكها، ومناقشة طرق المدينة الجامعية ومدى جاهزيتها وأبرز الآليات والخطط المعدة لتطويرها.

ووقف أمير عسير، وقيادات وزارة النقل ميدانياً على مشروع الأعمال المتبقية لازدواج طريق أبها - الطائف الجزء الخامس (عقبة القامة) الرابط بين محافظتي النماص وتنومة، حيث كان تاريخ البدء 8-12-2021، وتاريخ الانتهاء المتوقع 31-1-2023، بينما نسبة الإنجاز 94.98%، ومشروع الوصلات المتبقية في ازدواج طريق (محايل - بارق - المجاردة)، حيث كان تاريخ البدء 26 - 7- 2018، وتاريخ الانتهاء المتوقع 29-1-2023، بينما نسبة الإنجاز 98.9%.

والتقى الأمير تركي بن طلال، وفريق وزارة النقل عدداً من الأهالي في محافظتي بارق وتنومة خلال الوقوف الميداني، وتم الاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم ومناقشة الحلول العاجلة لها مع ممثلي الجهات المعنية.