«أم القرى» تستعد لانطلاق ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة

برعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة الأمير خالد الفيصل؛ تستعدُّ جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة للملتقى العلمي الثَّاني والعشرين لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة؛ وذلك في 29 جمادى الآخرة _ 1 رجب 1444 هـ، الموافق 22-23 يناير 2023، بقاعة الملك عبدالعزيز التَّاريخية في جامعة أمِّ القرى، تحت شعار: «نحو تجربة متميِّزة لخدمة ضيوف الرَّحمن».

وعقدت اللجنة المنظمة للملتقى مؤتمرا صحفيا برئاسة عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور تركي العمرو الذي أوضح أن الملتقى سينطلق يوم غد (الأحد)، ويستمر حتى يوم الاثنين، وذلك بجلسات علمية عديدة وورش عمل متنوعة، وبمشاركة باحثين أكاديميين متخصصين، وممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، موضحا أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر وبيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة، وخدمة ضيوف الرحمن. وأضاف أن الملتقى يخدم 16 هدفاً، إضافة إلى 6 برامج من أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.

وأشار العمرو إلى أن الملتقى يشمل (7) جلسات علمية، يناقش فيها (33) متحدثاً عدداً من المحاور العلمية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات للملصقات العلمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميَّتها في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، مع تطبيق أفضل الممارسات المحليَّة والعالميَّة في مفهوم تجربة الضيف وتطبيقاته في منظومة الحجّ والعمرة، فضلاً عن توفير منظومة متكاملة لضبط العمليَّات وتقديم خدمات مؤسسية مبتكرة تعزِّز الاستدامة، وتسهم في إدارة الأزمات وتحويل التَّحديات لتجارب مميزة.

وقال العمرو إن المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الملتقى مجموعة من أصحاب المعالي والفضيلة ومن ضمنهم الرئيس العام لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وأيضا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، إضافة إلى وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة ونائبه، وكذلك مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وأيضا مدير عام الجوازات وقائد قوات أمن الحج والعمرة، ونخبة من ممثلي الجهات المقدمة للخدمة والخبراء والأكاديميين وذوي الاختصاص.

وعن محاور اللقاء قال العمرو إن محاور الملتقى ستكون ثلاثة محاور أولها ثقافة تجربة الضيف، ويتناول التعريف بثقافة تجربة الضيف كعلم يهتم برضا العميل وأهميتها في تحقيق رضا ضيوف الحرمين بما يلبي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم، وسيكون المحور الثاني بعنوان الحوكمة والتميز المؤسسي، وسيتناول أهمية توفير منظومة متكاملة لضبط العمليات وتقديم خدمات مؤسسية مبتكرة وشراكات ناجحة تعزز الاستدامة، في حين سيكون المحور الثالث عن كفاءة وجودة الخدمات ويتناول أهمية رفع جودة و كفاءة الخدمات المقدمة وتأهيل العاملين وتطوير أدائهم لتحقيق تجارب مميزة.