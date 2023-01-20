التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» يورجين ستوك، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية في القضاء على الجريمة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى «دافوس 2023».

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.