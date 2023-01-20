التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم (الجمعة)، برئيس النيابة العامة الأردنية يوسف بك ذيابات، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الجهازين على الصعيد القضائي النيابي.

يأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر «العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة»، الذي ينعقد في الأردن.

وشكر النائب العام لأخيه رئيس النيابة الأردنية هذا التنظيم وحفاوة الاستقبال، راجياً للأردن حكومة وشعباً النماء والازدهار.

حضر اللقاء الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، القاضي حاتم علي، وعدد من ممثلي الجهازين العدليين النظيرين.