أقامت جامعة بيشة، مُمثلةً في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، 6 ورش تدريبية (حضورية وعن بُعد) حول استخدام نظام المراقب الذكي «Respondus LockDown»، على مدى يومين.

وتأتي إقامة الورش التدريبية في إطار اهتمام العمادة بتطوير أنظمة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، واعتماد أحدث التقنيات في أنظمة الاختبارات والمراقبة الإلكترونية الحديثة.

يذكر أن نظام Respondus هو نظام لمراقبة الطلاب قبل وأثناء الاختبار من خلال استخدام متصفح خاص يمنع التحول إلى نوافذ أخرى أثناء الاختبار، كما يعمل على التأكد من هوية الطالب بالتقاط صور وتسجيل فيديو للطلاب قبل وأثناء أداء الاختبار، وإجراء تحليل للصور والفيديو، وإرسال تقرير بأداء الطلاب.