رعى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جمعية «قبس» للقرآن والسنة والخطابة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر - اليوم (الخميس) الحفل الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن حفظ القرآن الكريم وتعليمه وتفسيره ومعرفة علومه المختلفة، عمل نبيل وجليل، مشيداً بالجمعية ومخرجاتها التي تلامس علوم كتاب الله، وسنة نبيه الكريم، إضافة إلى فنون الخطابة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، خلال كلمته في الحفل أبرز منجزات الجمعية، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الأمناء، ولأعضاء المجلس وللداعمين لأنشطة الجمعية.

ثم ألقى نائب رئيس مجلس الأمناء مشرف عام الجمعية الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، كلمة شكر فيها أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر للجمعية، ولمحافظ الأحساء على متابعته واهتمامه، مؤكداً أن نهج الجمعية يسير وفق منهج المملكة في الاهتمام بكتاب الله، وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي سارت عليها الدولة منذ عهد المؤسس - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

بعدها استمع الحضور إلى نموذج للخطابة قدمه الطالب أسامة عبدالعزيز المحبوب (9 سنوات).

وأثنى عضو هيئة كبار العلماء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام السابق لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي، على تطور الجمعية وأنشطتها.

وفي الختام كرم أمير الشرقية المتبرعين والداعمين لأعمال ونشاطات الجمعية، وكذلك الحفظة والفائزين في مسابقة الشيخ سليمان الحماد - رحمه الله -.