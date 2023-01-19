استقبل رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية جوزيه راموس هورتا، اليوم (الخميس)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لرئيس تيمور الشرقية، وتمنياتهما لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية حكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.