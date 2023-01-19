صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (18,2) طن من نبات القات المخدر، وطن و(526) كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14 / 6 / 1444ه‍، وقبضت على مهربيها، وعددهم (309) متهمين، منهم (10) مواطنين، و(299) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (264) من الجنسية اليمنية، و(33) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.