تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على وضع شروط وضوابط لتراخيص أشياب المياه غير الصالحة للشرب وصهاريج نقل المياه وتصنيف مخالفاتها. ويهدف المشروع إلى تنظيم منشآت أشياب المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح وضعها النظامي وتطوير بيئة العمل في النشاط عن طريق تحسين مظهر منشآت الأشياب وصهاريج نقل المياه، وتحسين توزيع المنشآت بما يضمن جودة التوزيع وتقليل تأثيرها على أمن إمداد المياه للأنشطة الأخرى.وألزمت الشروط، أن تكون مواصفات صهاريج نقل المياه غير الصالحة للشرب مدهنة باللون الأبيض، مع كتابة عبارة «مياه غير صالحة للشرب»، مع ذكر المصدر على جانبي الصهريج وبطول نصف الصهريج، وذلك حسب درجات الألوان لكل مصدر، وتدهن صهاريج التوريد الذاتي باللون الأبيض مع كتابة عبارة «مياه غير مخصصة للبيع» باللون الأخضر على جانبي الصهريج وبطول نصف الصهريج، ويكتب رقم الرخصة وحمولة الصهريج بالمتر المكعب وسعر البيع بخط واضح خلف الصهريج، ويتم الالتزام بحجم ونوع الخط (GE Dinar One)، ودرجات الألوان الموضحة. وكشفت الاشتراطات تصنيف مخالفات أشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب وما يقابلها من جزاءات​ مثل مزاولة نشاط بيع المياه غير الصالحة للشرب دون رخصة أو رخصة منتهية ومخالفتها 20,000 ريال، ومزاولة النشاط برخصة منتهية 15,000 ريال، وفي بيع مياه غير مطابقة لمعايير الجودة 20,000 ريال.وفي تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو صهاريج التوريد الذاتي أو صهاريج غير مرخصة 100,000 ريال، عدم الالتزام بأسعار بيع المياه المعتمدة من الجهة المختصة 10,000 ريال، وعدم تمكين مراقبي الوزارة أثناء الزيارات الميدانية من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة 10,000 ريال.وفي عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات، وفق ما تقرره الجهات المختصة مخالفتها 10,000 ريال.