برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، شهد مدير عام السجون اللواء ماجد بندر الدويش، حفل تخريج (211) مجندة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، وذلك بحضور ممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.وتلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضاً عسكرياً، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكداً أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.