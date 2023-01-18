التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية كوريا بارك جين، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

‏‌وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكورية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب مناقشة أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال منتدى «دافوس 2023».

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.