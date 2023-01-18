أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة نفذت خطوات مهمة للمحافظة على المال العام وذلك بتعاون الجميع، إذ تم توفير مبلغ أربعة مليارات وسبعمئة وخمسين مليون ريال من ميزانية الوزارة خلال 4 سنوات، سددت لديون كانت على الوزارة، كما تم استرجاع أكثر من 15000 وظيفة من أشخاص يأخذون راتب الوظيفة بدون وجه حق حيث تم استرجاع هذه الوظائف وتوظيف أشخاص الآن يعملون عليها في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن أولوية خطط الوزارة الدعوية تتمثل في نشر عقيدة التوحيد ‏والتمسك بها وبيان أهميتها وعدم التنازل عنها ‏وذلك من خلال تنظيم الآلاف من المحاضرات والدورات والندوات في مختلف مناطق المملكة، كما قامت الوزارة من خلال خططها التي تحققت ولله الحمد بالمحافظة على المنابر من الانفلات غير المنضبط الذي لا يخدم الدعوة ولا يخدم الوطن، وأيضاً تم ضبط الدعوة بمعايير تنفع الناس وتحقق الأهداف المرجوة منها من غير تطرف أو غلو.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمديري الإدارات بمنطقة القصيم، مؤكدا على أهمية الإخلاص في العمل ‏وأن يكون الوازع الديني واحتساب الأجر هو الأساس الذي ينطلق منه العمل، مشددا على ضرورة استشعار عِظم المسؤولية لاسيما أنها تتعلق ببيوت الله والدعوة إليه سبحانه وتعالى وخدمة المسلمين.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة ساهمت في توظيف عدد قرابة 42000 موظف وموظفة، إضافة الى 16000 وظيفة سابقة حيث ساهمت في إيجاد وظائف لابناء وبنات الوطن خلال الأربع سنوات.

وفيما يخص تمكين المرأة أبان آل الشيخ أن عدد من تم توظيفهن من النساء تقريباً 8000 موظفة من بنات الوطن، وهذه ستكون سبباً لهم بعد الله بتوفير حياة كريمة وإيجاد باب رزق لهن.

وأشار للحمل الكبير والدور المهم الذي تقوم به الوزارة في متابعتها ومحافظتها على بيوت الله وترسيخ مبادئ ومنهج الوسطية والاعتدال وفق القرآن الكريم والسنة النبوية ووفق الفهم الصحيح وذلك من خلال تأهيل منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين ودعاة وداعيات بالدورات والعلم الشرعي الذي يساعدهم في تحقيق المهام المطلوبة منهم.

وأشاد بما قدمته الوزارة من أعمال وما تحقق من إنجازات بتظافر جهود الجميع، وبدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز حفظهم الله، مجددا التأكيد في ختام كلمته على أن هذه الزيارة تأتي لتفقد احتياجات المواطنين والاطلاع على سير العمل وما يتطلب لتطويره وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف ورؤية المملكة 2030.

ونفذ آل الشيخ زيارة تفقدية لمقر فرع الوزارة بمنطقة القصيم، حيث التقى بمدير عام فرع الوزارة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ومديري الإدارات بالفرع والمحافظات التابعة له، استمع لمتطلباتهم وتابع سير العمل في الفرع وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله وأبرز المشاريع المنفذة

عقب ذلك دشن معرض المبادرات التطوعية بالفرع، حيث اطلع على المعرض الذي يضم عدداً من الأركان لإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات بالمنطقة يستعرض كل ركن منجزات وبرامج ومبادرات إدارات التطوع، مثنياً معاليه على الجهود التي نفذتها إدارات التطوع بالمحافظات لمساندة الوزارة في أعمالها وبرامجها لخدمة بيوت الله والعناية بها.